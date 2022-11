"The Crown": 7 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

Wir befinden uns im England des Jahres 1464 und damit noch vor der Tudor-Dynastie. Im Fokus von "The White Queen" steht der erbitterte Rosenkrieg der beiden Adelshäuser Lancaster und York, die jeweils die Macht an sich reißen wollen. Darunter befinden sich auch Elizabeth Woodville, Anne Neville und Margaret Beaufort, die den Männern zeigen, wer tatsächlich das schwache Geschlecht ist ...

"The White Queen" mutet als Mischung aus "The Crown" und "Game of Thrones" an, der Action-Anteil ist auf jeden Fall um einiges höher als in der Netflix-Serie. Dramaturgische Freiheiten werden hier genauso großgeschrieben wie der Ferminismus, der "The White Queen" zu einem kurzweilig-spannenden Vergnügen macht, das auch zum Nachdenken anregt. Rebecca Ferguson ist als Queen Elizabeth dabei.

