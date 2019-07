Wirklich alle Marvel Superhelden-Filme im film.at-Ranking: 30 bis 21

Drei Jahre früher hätte " Thor: Ragnarok" (so der Originaltitel) im Kino wahrscheinlich begeistert. Leider war " Guardians of the Galaxy" genau diese drei Jahre früher dran. Der dritte Thor ist ein wirklich unterhaltsames Science-Fiction-Spektakel mit gutem Humor, aber im Wesentlichen ein Klon des ersten " Guardians"-Films. Wenigstens hat sich Marvel im dritten Teil eindeutig zwischen " Herr der Ringe" und " Star Wars" entschieden. Wir finden allerdings, dass " Herr der Ringe"-Fantasy der mystischen Götter- und Sagenwelt von Thor besser stehen würde als Science-Fiction.