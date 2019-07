Wirklich alle Marvel Superhelden-Filme im film.at-Ranking: 20 bis 11

"Spider-Man 2" hat mit Doc Ock einen wesentlich besseren Schurken als der erste Teil und macht auch sonst alles mindestens genauso gut. Zwar funktioniert die Übertragung gängiger Comic-Metaphern ins Kino nicht immer ganz einwandfrei, wenn beispielsweise Doc Ock eine Bank überfällt. Mit ein paar Geldsäcken in seinen Tentakeln taucht der Schurke unter und baut in einer verlassenen Lagerhalle am Hafen unentdeckt einen neuen Fusionsreaktor für sein Experiment. Einfach so. Was man sich im Comic zwischen den Bildpanels einfach dazu denkt, kommt im Kino ein wenig trashig rüber. Aber das ist vielleicht durchaus so gewollt – und wir sind schon wieder im Bereich des Jammerns auf hohem Niveau.