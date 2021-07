"Der Gott des Gemetzels" auf Amazon Prime: Zimmerschlacht mit Stars

New York in Paris

Auch hinter den Kulissen kommt diese Starre zum Ausdruck, denn der Film vollführt eine seltsame Kreisbewegung: Polanski verlegte zwar den Schauplatz des Stücks von Paris nach New York, drehte aber aus naheliegenden Gründen doch in Europa und so wurde das amerikanische Apartment erst recht in einem französischen Studio nahe Paris nachgebaut.

Das Ergebnis ist ein exzellenter Seelen-Striptease, bei dem die Figuren ihre Sprachmasken ablegen, Waltz ohne Hosen und Handy dasteht, sich für einige Sekunden Fosters Gesicht in das einer zänkischen alten verbitterten Frau verwandelt, Winslet über Kunstbücher kotzt und offenbar alle einen Riesenspaß hatten (was sich unweigerlich auch auf den Kritiker überträgt, dem diese Zimmerschlacht 4 von 5 zerbrochenen Gegenständen wert ist).

"Der Gott des Gemetzels" ist derzeit auf Amazon Prime verfügbar.