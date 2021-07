"Alien: Covenant" auf Disney+: Körper-Horror zu Wagner-Musik

Überangebot an Aliens

Mit seiner extrem spannenden Fortführung des "Alien"-Zyklus kann Ridley Scott die Fans sicherlich zufrieden stellen. Vor allem, weil es nun wieder wesentlich dramatischer wird und ein regelrechtes Überangebot an Aliens herrscht. Sie tauchen in den unterschiedlichsten Formen und Größen auf (der 2014 verstorbene Alien-Designer H.R. Giger wäre stolz gewesen), um zu tun, was sie am beste können: Ihre Keime nisten sich in Menschen ein und binnen weniger Minuten sprengen die herangereiften Biester bei der Geburt den Wirtskörper spektakulär von Innen her auf. Die Raumschiff-Crew hat darunter zu leiden und wird großteils zu bloßem Alien-Futter degradiert.

Immerhin darf auch hier eine starke Frau nicht fehlen: die Britin Katherine Waterston übernimmt diese Rolle, reicht aber nicht wirklich ans große Vorbild Sigourney Weaver heran. Das Drehbuch legt eben eindeutig mehr Wert auf die blutrünstigen Kreaturen.

3 1/2 von 5 ätzenden Säure-Spritzern

"Alien: Covenant" ist derzeit auf Disney+ verfügbar.