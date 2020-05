Die 5 besten Mumien-Filme aller Zeiten

3. Die Mumie (1932)

Das Original aus dem Jahre 1932 darf natürlich nicht fehlen. Es war der dritte Film der heute klassischen Horrorfilmreihe der Universal Studios. Nach Frankenstein und Dracula (beide im Jahr 1931) kam„Die Mumie“ (The Mummy) mit Boris Karloff als rachsüchtiger Priester Imhotep auf die Leinwand. Imhotep fühlt sich in seiner Grabesruhe gestört und beginnt zu wüten. Doch bei erstbester Gelegenheit verfällt das Monster einer dunkelhaarigen Schönheit in ihren besten Jahren. Selbstverständlich hält er sie für eine Reinkarnation seiner großen Liebe aus dem alten Ägypten. Was sonst.

Der Klassiker ist Ausgangspunkt zahlreicher Remakes und begründete auch das kinematografische Erscheinungsbild der Mumie in den folgenden Jahren, obwohl Karloff nur am Anfang des Films in Bandagen gehüllt umhertorkelt. Der Film steht hier auch stellvertretend als originäre Inspiration für zahlreiche andere Mumien-Filme, die sich selbst durchaus ernst nehmen und dadurch heute oft unfreiwillig komisch wirken (wie beispielsweise „Die Mumie“ aus dem Jahr 1959 mit Christopher Lee von Hammer Film Productions).