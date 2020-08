"Die Farbe des Horizonts": Romanze mit Schiffbruch

"Die Farbe des Horizonts" erzählt eine wahre Geschichte, die sich so oder so ähnlich 1983 auf hoher See zugetragen hat. Der isländische Regisseur Baltasar Kormákur scheint dafür und für Geschichten über Menschen, die sich Naturgewalten aussetzen und dabei in Bedrängnis geraten, ein Faible zu haben. Denn vor drei Jahren hat er mit „Everest“ ein Bergsteigerdrama inszeniert, das ebenfalls auf wahren Begebenheiten beruhte. Diesmal steigt Kormákur vom Dach der Welt herab auf Meereshöhe und wir bekommen gigantische Wellenberge statt eisiger Gipfel zu Gesicht.