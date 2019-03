"Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks": Gallier als Superhelden

Nachfolger gesucht

Also bricht er in Begleitung von Asterix und Obelix auf, um einen würdigen Nachfolger für die Zaubertrankbereitung zu finden. In ihrem Heimatdorf geht es inzwischen ziemlich turbulent zu, denn ein Fiesling will selber in den Besitz des Rezepts gelangen und verbündet sich dafür sogar mit den Römern. Der Bösewicht wurde übrigens der Figur des Sehers aus dem klassischen Album Nr. 19 nachempfunden. In dieser Notlage sind die Frauen des Dorfs gefragt: sie müssen ganz alleine die römischen Angreifer zurückdrängen, solange die letzten Vorräte des Zaubertranks noch nicht aufgebraucht sind.