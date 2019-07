"Ausgeflogen": Midlifecrisis einer alleinerziehenden Mutter

Regisseurin und Drehbuchautorin Lisa Azuelos feierte ihren Durchbruch 2008 mit der Komödie „LOL“ und versuchte 2012 vergeblich mit dem US-Remake mit Miley Cyrus und Demi Moore an den Erfolg anzuknüpfen. Azuelos ist auch als Schauspielerin und Produzentin tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf französische Komödien. Mit „Ausgeflogen“ knüpft sie an das international beliebte Genre an, aber bleibt dabei stellenweise sehr Oberflächlich. Die Konflikte der Hauptfigur gehen zu wenig in die Tiefe und ihr Problem mit ihrem Ehemann scheint Kürzungen am Schneidetisch zum Opfer gefallen zu sein, weshalb man stellenweise die überemotionalen Reaktionen von Heloise nicht ganz nachvollziehen kann.

