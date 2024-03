Eine weibliche Heldin zum Weltfrauentag

So wie Millie Bobby Browns Performance sorgt auch "Damsel" als Actionfilm mit einer HeldIN für große Begeisterung. Dass der rote Streaminggigant das Werk ausgerechnet am Weltfrauentag veröffentlicht hat, wird wohl weniger Zufall und mehr ein geschickter PR-Move sein. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Netflix einer (jungen!) Frau harte Kampf- und Actionszenen zutraut. Eine Heldin in einem großen Actionfilm, we love it! Bitte gerne mehr davon!

Inwiefern der Netflix-Film jedoch als feministisch angesehen werden kann, ist jedoch leider eine andere Debatte: Zwar legt Elodie darin eine unglaubliche und bewundernswerte Entwicklung hin, die vielen jungen Frauen wichtige Lehren erteilen wird, doch ganz so überzeugend wie das feministische Meisterwerk "Poor Things" ist "Damsel" dann doch nicht. Zu (auf-)gezwungen wirkt der feministische Ansatz.

So inspirierend Elodies Entwicklung auch ist, so unkreativ und vorhersehbar ist sie auch. Auch manche visuelle Aspekte stören: Warum müssen weibliche Helden immer in so kurzen Klamotten dargestellt werden, dass es kaum mehr Raum für Interpretation lässt? (Hallo, Tomb Raider!) Auch die eng anliegenden Anzüge von Scarlett Johansson fallen einem hier ein.

Auch "Damsel" hält sich nicht damit zurück, zeitgleich mit ihrer charakterlichen Entwicklung immer mehr Haut der Heldin zu offenbaren. Ist das wirklich notwendig? Außerdem: Warum kann eine Action-Heldin nicht ihre langen Haare behalten? Klar, kurze Haare sehen taffer aus, tragen aber nichts zum Ausgang des Kampfes bei. Die "Damsel" mit langen Haaren siegen zu lassen wäre ein viel stärkeres Statement gewesen.