Nüchternes Märchen

Als märchenhafter Auslöser des ganzen seltsamen Falles wird ein blinder Uhrmacher vorgeführt, der 1918 in New Orleans aus Trauer über seinen im Weltkrieg gefallenen Sohn eine verkehrt gehende Bahnhofsuhr konstruiert, weil er die Zeit gleichsam zurückdrehen möchte – und zumindest in einem Fall ist ihm das auch gelungen.

Aber damit sind auch bereits alle märchenhaften Aspekte erschöpft, denn obwohl der Titel ausgesprochen nach Tim Burton klingt und absonderlichste Skurrilitäten verheißt, geht hier in Wahrheit alles ganz unaufgeregt zu. Die genetische Exzentrik der Hauptfigur wird von den Mitlebenden entweder ignoriert oder stillschweigend zur Kenntnis genommen. Worauf sich Fincher konzentriert, sind die großen Konstanten unseres Daseins: Menschen werden geboren und sterben, lernen einander kennen und lieben, werden getrennt und kommen wieder zusammen – wie das Durchschnittsleben so spielt (und wirklich laut wird es nur für wenige Sekunden während eines Feuergefechts auf See im Zweiten Weltkrieg).