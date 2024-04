Radiosymphonieorchester Wien spielte Soundtrack ein

Ähnlich sieht es der Komponist selbst. Einen guten Soundtrack mache aus, "dass man ihn nicht hört, aber nachträglich summt". "Filmmusik sollte die meiste Zeit Begleiter sein. Manchmal ist es aber auch ok, alle Registerkarten zu ziehen", so Marouf, der für "Die Flut - Tod am Deich" etwa auf zarte bis aufwühlende Streicherklänge setzte und auch eine Gitarre zum Zug kommen lässt.

Als "echtes Geschenk" bezeichnete Prochaska, dass das RSO Wien die Musik einspielte. Das war gar an einem Tag erledigt, erklärte Angelika Möser, die künstlerische Leiterin des Klangkörpers. Im Radiokulturhaus fände man hervorragende Bedingungen und Technik am neuesten Stand vor. Zudem seien die RSO-Musikerinnen und -Musiker sehr flexibel und lernfähig, was bei den oft sehr kurzfristigen Anfragen essenziell sei.