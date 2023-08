"Vienna Blood" erhält 4. Staffel: Auf der Jagd nach "Mephisto"

Auch nach drei Staffeln fließt noch "Vienna Blood". Denn die Krimiserie bekommt zwei weitere 90-Minüter, die 2024 in ORF 2 zu sehen sein sollen.

Für den Zweiteiler "Mephisto" laufen seit Anfang August Dreharbeiten in Wien und Niederösterreich, wobei etwa in der Seegrotte Hinterbrühl und beim Oberen Belvedere Schauspieler Matthew Beard und Juergen Maurer in ihre Rollen als unkonventionelles Ermittlerduo im Wien der Jahrhundertwende schlüpfen.