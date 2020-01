"Die Wütenden" - Die Vorstadt brennt

Starkes Vorbild für das Sozialdrama war der inzwischen zum Klassiker avancierte Publikumshit „La Haine“ von Mathieu Kassovitz. Leider fehlt Lys Debütfilm die formale Eleganz und poetische Kraft, um sich aus der Masse an in französischen Vororten angesiedelten Sozialdramen abzuheben. Die Geschichte ist packend erzählt und bis zur letzten Sekunde spannend, aber leider wird hier die vermeintliche Authentizität über alles gestellt. Der Wunsch einen Film zu machen, der den sozialen Problemen junger Migranten eine Plattform gibt, ist zwar wichtig, aber zu wenig, um den Massen an Themen gerecht zu werden, die hier aufgezeigt wurden. Der unreflektierte Umgang mit der Darstellung von Gewalt ist hier genauso problematisch, wie die unfreiwillige Glorifizierung von mafiösen Strukturen; deshalb ist es wenig überraschend, dass der Film in den USA Anklang gefunden hat. „Die Wütenden“ ist für einen Oscar in der Kategorie bester internationaler Film nominiert, aber dürfte keine Chance gegen Bong Joon Hos „Parasite“ haben.