Alles für den Fame

Schon in seinem Erstlingswerk "Sick of Myself" (2023) beschäftigte sich der norwegische Regisseur Kristoffer Borgli (39) mit unverhofftem Ruhm und den negativen Auswirkungen, die dieser auf Menschen haben kann. In "Dream Scenario" tut er dies nun mit eindeutigem Fingerzeig auf die heutige Internet-Kultur, in der jemand ebenso schnell (und mitunter unverdient) zur Persona non grata wird, wie er zuvor zum Star hochstilisiert wurde.

Aber auch die Figur selbst wird kritisch hinterfragt: Wenn jemand wortwörtlich durchs Nichtstun berühmt wird und den Fame wie Paul in vollen Zügen genießt - darf sich diese Person dann darüber beschweren, wenn sie ebenfalls ohne Grund zum verhasstesten Menschen der Welt wird?

Es ist eine ausgesprochen zynische Betrachtung auf die Realität, die Borgli in seinem Film auf Fantasie-Ebene anstellt. Apropos: Am besten ist "Dream Scenario", solange er sich unbekümmert im Fantasy-Genre austobt. Zumeist zahlen solche Filme die Zeche dann mit ihrem Finale, das die schräge Handlung nicht zufriedenstellend festzurren kann. Auch bei "Dream Scenario" ist das ein Stück weit der Fall - als überhastet eine Erklärung für Pauls Traumwanderungen aufgepfropft und aus Fantasy Sci-Fi wird. Mit seiner letzten, durchaus rührenden Szene findet der Film aber dann doch ein versöhnliches Ende.