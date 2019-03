„Ein Gauner und ein Gentleman“: Redfords letzter Coup

Forrest Tucker( Robert Redford) verdient seinen Lebensunterhalt seit seinem 15. Lebensjahr durch Überfälle. Über ein dutzend Mal gelang es ihm aus Hochsicherheitsgefängnissen quer durch die USA auszubrechen. So auch 1981 in San Quentin. Kaum in der Freiheit angelangt, spaziert der inzwischen 61 jährige in die nächste Bank. Immer adrett gekleidet und mit einem Lachen im Gesicht drängt er die Bankangestellten zur Herausgabe des Geldes. Als der erfolglose Polizist John Hunt( Casey Affleck) einen seiner Überfälle aus nächster Nähe miterlebt, heftet er sich an seine Fersen. Ein generationenübergreifendes Katz und Mausspiel beginnt, bei dem der Gejagte flinker ist als man glaubt.

Biopic