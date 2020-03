"Emma": Eine Komödie der Irrungen

Ausdrucksstarke Gesichter

In erster Linie kann hier Anya Taylor-Joy („Split“ und „Glass“) als Titelheldin von ihrem ausdrucksstarken Gesicht Gebrauch machen, aber auch Mia Goth („Nymphomaniac 2“) als ihre Freundin Harriet weiß sich richtig in Szene zu setzen; und Bill Nighy spielt Emmas schrulligen Vater auf eine so herrliche Weise, wie nur er das fertigbringt: sein Mr. Woodhouse ist ein verknöcherter Alter, der panische Angst vor Zugluft hat und seine Diener ständig dazu anhält, Paravents in verschiedenen Größen zum Schutz vor ihm aufzustellen. Als es aber einmal darum geht, seine in Tränen aufgelöste Tochter zu trösten, steht er zunächst hilflos daneben und die Worte scheinen ihm zu fehlen, doch die Art, wie er sich dann zu ihr setzt, zeigt deutlich, dass diese scheinbar oberflächliche Person ein reiches Innenleben hat.