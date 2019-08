"Good Boys": Wenn die Knutschparty zum chaotischen Hürdenlauf wird

Alltagsgeschichte wie ein Fantasy-Abenteuer

Außerdem hat "Good Boys" auch noch jede Menge Abenteuer zu bieten. Die Suche nach Antworten, vor allem praktischen Beispielen für Kuss-Techniken, führt natürlich ins Internet. Dort werden die Jungs, die eben keine "Bad Boys" sind, gleich einmal abgeschreckt: "Die haben ja nicht einmal geküsst. Jedenfalls nicht auf den Mund!" Bäh!

Doch Not macht erfinderisch: Die teure Kamera-Drohne des Vaters von Max ist die Lösung. Das Objekt der Observation ist die 18-jährige Nachbarin Hannah ( Molly Gordon), die sowieso ständig am Rumknutschen ist. Doch die Drohne crasht im Garten. Beim Versuch sie zurückzuholen, klauen die Jungs – unabsichtlich – die Partydrogen von Hannah und ihrer Freundin Lily ( Midori Francis), die sie in einer Kaugummidose mit kindersicherem Verschluss aufbewahrt haben (ein witziger Running Gag!).

Nun ist die Kacke erst so richtig am Dampfen! Was folgt ist eine abenteuerliche Jagd durch die Stadt und gegen die Zeit. Hannah und Lily wollen ihre Drogen zurück, die Jungs müssen die Drohne wieder bekommen – und dann wäre da ja auch noch die Sache mit dem Küssen!