Gadot ist eine Action-Expertin

Der Cast, angeführt von Gal Gadot, ist das Herzstück des Netflix-Films. Der "Wonder Woman"-Star stellt in dem Actioner unter Beweis, dass sie sich in dem Genre pudelwohl fühlt und viel Erfahrung mitbringt ("Red Notice", "Zack Snyder's Justice League") – und das sieht man ihr auch an. Sie spielt mit einer charmanten und sympathischen Gelassenheit, findet aber auch die richtige Ernsthaftigkeit und Professionalität für härtere Szenen. Sowohl die Action-Szenen als auch emotionalere Stellen des Films meistert Gal Gadot mit Bravour.

Mit Co-Star Jamie Dornan hat sie eine unglaubliche Chemie, die für viel Spannung sorgt und das Beste aus den Szenen herausholt. Gal Gadots Antagonistin soll nicht unerwähnt bleiben: Alia Bhatt – in Indien ist sie bereits ein Megastar. Nun gibt sie mit "Heart of Stone" ihr englischsprachiges Debüt. Auch wenn ihr keine besonders schwierigen oder cleveren Dialoge geschrieben wurden, so gibt sie doch ihr Bestes, um Keya zu einer facettenreichen Figur und Gegnerin zu machen.