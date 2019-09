"Hot Air": Trump-Fan im Scheinwerferlicht

Neben der schwachen Handlung bekleckern sich der Kameramann und die Szenenbildnerin auch nicht gerade mit Ruhm. Lionels Haus wirkt wie ein Schloss aus einem Kinderfilm und man fragt sich, wie die Schauspieler bei so einer absurden Kulisse eine ernste Miene beibehalten konnten. Die visuelle Gestaltung erinnert an Polizei-Serien der 90er Jahre und lässt das ohnehin schon unausgereifte Drehbuch noch lächerlicher wirken.

From Hero to Zero