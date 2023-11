"In voller Blüte": So verabschiedet sich Michael Caine vom Kino

Viel Menschlichkeit und Wärme

Mit viel menschlicher Wärme und dezentem Humor, aber ohne jeglichen Kitsch erzählt Regisseur Oliver Parker die rührende Geschichte von Bernie Jordan, der 2014 in Großbritannien ungewollt Schlagzeilen machte. Als "Flucht aus dem Seniorenheim" wurde seine Reise damals in der britischen Boulevardpresse verklärt und Bernie in Anspielung auf den Filmklassiker "The Great Escape" ("Gesprengte Ketten") als "The Great Escaper" gefeiert. So lautet auch der Originaltitel des Films. Das ist kaum zu übersetzen. Wie man darauf kommt, den Film als "In voller Blüte" in die deutschsprachigen Kinos zu bringen, ist dennoch ein Rätsel.