Bernard Jordan und seine Frau Irene sind alt. So alt, dass sie sich nicht mehr um sich selber kümmern können und beschloßen haben, in einem Heim zu leben. Doch auch wenn der Großteil ihres Lebens schon hinter ihnen liegt, strotzen sie noch immer vor Liebe und Hoffnung. Bernards Erinnerungen an seinen Einsatz im Zweiten Weltkrieg haben ihn sein Leben lang geprägt. Vor allem der 6. Juni 1944, als die Alliierten an der Normandie landeten, der sogenannte "D-Day", bleibt ihm lebhaft in Erinnerung.

Zum 70-jährigen Jubiläum wünscht er sich nichts sehnlicher, als an den Feierlichkeiten in Frankreich teilzunehmen. Ermutigt von seiner Frau tritt er eine unvergessliche Reise an, die ihn in die Vergangenheit führt.

Hier ist der erste Trailer zu "In voller Blüte":