"Ich kann nicht mehr richtig gehen"

Der mittlerweile 90-Jährige steht seit fast acht Jahrzehnten vor der Kamera. Jetzt sei es genug, "In voller Blüte" soll sein Schwanengesang sein. Das bestätigte Caine selbst mehr oder weniger im Interview mit "The Telegraph": Ich bin jetzt verdammte 90 Jahre alt und kann nicht mehr richtig laufen und so weiter. Ich bin quasi schon im Ruhestand."

Im Film ist er mit Gehstock zu sehen, stellt er doch einen alten, verwundeten Kriegsveteranen dar. Das passte zwar perfekt zur Rolle, gespielt sei das aber nicht gewesen, so Caine. "Sie gaben mir einen sehr guten Gehstock, und ich konnte Szenen spielen, die das erforderten. Ich habe sie nur einmal gemacht und bin dann umgefallen."