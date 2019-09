"Juliet, Naked": Kurzweilige Liebeskomödie mit Ethan Hawke & Rose Byrne

Tucker ( Ethan Hawke) hat nicht viel mit der Figur zu tun, die Duncan in ihm sieht. Ein Leben lang ist er vor der Verantwortung als Vater geflohen. Er hat mehrere Kinder mit verschiedenen Frauen. Jetzt lebt er mit seinem jüngsten Sohn in Pennsylvania. Annie ist mit ihrem Leben ebenso unzufrieden wie Tucker, wenn auch aus einem anderen Grund: Sie wünscht sich Kinder, Duncan aber nicht. Die beiden Unzufriedenen kommen sich in den E-Mails immer näher. Als die in London lebende Tochter von Tucker ein Baby bekommt, reist er mit seinem Sohn nach London. Bei der Gelegenheit wollen sich Tucker und Annie treffen.

Kurzweiliger Spaß dank Ethan Hawke und Rose Byrne