"Mainstream": Gia Coppolas grelle Kritik an Social Media

Ob eine Tirade über das Ignorieren von Kunstwerken an Shoppingcenterwänden derart populär wäre, sei dahingestellt. Nicht nur hier kommt die Frage auf, ob die Macher von "Mainstream" jemals ein Youtube-Video gesehen haben. Nach dem ersten Erfolg möchte Frankie weiter mit Link zusammenarbeiten, der sich gegen den Besitz eines Handys wehrt, sich aber auf den Versuch einlässt, auf der Videoplattform groß herauszukommen. Gemeinsam holen sie auch Frankies Kollegen Jake (Nat Wolff) ins Boot, Stimme der Vernunft und verliebt in Frankie. Die Zusammenarbeit gipfelt in einer von Link nun als Youtube-Persona "No One Special" moderierten, eher ans Fernsehen als an Youtube-Videos erinnernden Show, die die schädliche Kultur um Social Media anprangern soll.