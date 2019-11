"Official Secrets": Wie eine Spionin den Irak-Krieg verhindern wollte

Spannendes Politdrama rund um die Whistleblowerin Katharine Gun

In "Official Secrets" erzählt Regisseur Gavin Hood ("Ender's Game"), der auch das Drehbuch geschrieben hat (basierend auf dem 2008 erschienenen Buch "The Spy Who Tried to Stop a War"), die Geschichte, wie Katharine Gun im Jahr 2003 versucht hat den Eintritt Großbritanniens in den Krieg zu verhindern.

In der Hauptrolle überzeugt Keira Knightley mit einer verhaltenen Darstellung der Whistleblowerin. Die damals 29-jährige arbeitet als Übersetzerin für Mandarin und Japanisch beim GCHQ. In der britischen Regierungsbehörde ist sie für die Übersetzung abgehörter Telefonate zuständig, technisch gesehen ist sie daher eine Schreibtisch-Spionin der britischen Regierung. Katharine weiß daher auch, dass die Behauptungen des britischen Premierministers Tony Blair über die Gründe für einen Krieg gegen Saddam Hussein nicht den Erkenntnissen der Nachrichtendienste entsprechen. Oder wie sie es formulieren würde: Der Mann lügt wie gedruckt!