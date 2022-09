Disney-Raterunde mit Uhren

Viele gute Ideen werden hier also auf ansprechende Weise umgesetzt und ein paar von ihnen seien nun eigens hervorgehoben: Für witzig-nostalgische Zwischenspiele ist gesorgt, sobald all jene unzähligen Kuckucksuhren in Geppettos Werkstatt zu schlagen beginnen und aus den Öffnungen immer neue Disney-Figuren hervorquellen, die man etlichen Filmklassikern zuordnen kann.

Wenn Pinocchio dann später von feschen Can-Can-Tänzerinnen oder Kosaken umringt auf der Marionetten-Bühne steht, fängt er so kräftig zum Mittanzen an, dass seine Holzbeine in Brand geraten und von Señor Stromboli (Giuseppe Battiston) gelöscht werden müssen.

Farbenfroh geht es weiter und die berüchtigte Spaß-Falle Pleasure Island erweist sich als dämonisches Disneyland, wo Kinder-Anarchie herrscht; es kommen sogar Horror-Elemente ins Spiel. Das Meeres-Ungeheuer Monstro darf zum Finale auch nicht fehlen, doch ab diesem Moment wird der Film leider unnötig actionhaft mit Spezialeffekten aufgeladen, die noch dazu sehr unecht wirken – und ist ein Pinocchio als lebendiger Außenbordmotor wirklich nötig?