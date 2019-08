"Playmobil – Der Film": Großer Stilmix im bunten Abenteueruniversum

Viele Filme in einem

Was nun folgt, ist zugleich eine rasante Entdeckungsreise und ein Wettlauf gegen die Zeit, denn dem Bruder droht ein böses Schicksal. Wir wechseln alle paar Minuten die Schauplätze und die Stilrichtungen: waren wir soeben in einem Wikinger- und Piratenfilm, kommen wir im nächsten Moment in eine Westernstadt, betreten danach eine futuristische Metropole und müssen an "Star Wars" denken (wozu sowohl eine Jabba the Hutt-artige Figur als auch ein kleiner Roboter im R2D2-Modus beiträgt), nur um sodann in einem Historienfilm zu landen, weil ein rotbärtiger römischer Kaiser à la Nero auftritt und eine Arena mit Gladiatoren füllen will; zwischendurch verschlägt es uns dank dem Geheimagenten Rex Dasher in einen echten Actionthriller im Stil von Bond (und praktisch im Vorüberfahren bekommen wir auch einen Hauch „Jurassic World“ geboten). Das ist alles äußerst kurzweilig und unterhaltsam. Vieleicht hatte LEGO ja tatsächlich die zündenderen Witze und frecheren Anspielungen zu bieten, aber Playmobil braucht sich auf keinen Fall zu verstecken. Auch die Musik ist sehr nett und für die Seher der deutschen Fassung hält der Abspann sogar noch einen Bonus bereit, weil die wichtigsten Gesangsnummern dann endlich auch im englischen Original zu hören sind.

3 1/2 von 5 starken Wikingern mit Kinderstimmen