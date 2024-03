"Ruhe in Frieden": Lohnt sich der argentinische Netflix-Film?

Schuldenberg

In "Ruhe in Frieden" bekommen wir einen Einblick in das Leben eines Mannes, der in einer Sackgasse steckt. Vor allem das erste Drittel des Films besticht durch einen ungeschönten Realismus, der die Verzweiflung der Hauptfigur spürbar macht. Langsam, aber sicher zerbricht das Leben im Wohlstand, sogar Familienmitglieder gehen sich hier auf Grund von Geldproblemen gegenseitig an den Kragen.