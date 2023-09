Ungewöhnliches Serienformat

Man wird gleich von vorherein feststellen, dass es sich um ein ungewöhnliches Serienformat handelt: Jeweils in Spielfilmlänge von fast immer 90 Minuten versetzen uns die drei Folgen der Miniserie in drei verschiedene Nächte – und die Titel lauten dementsprechend durchnummeriert "Nacht Eins" bis "Drei". Eigentlich könnte man genauso gut von einem 4 ½ stündigen Actionfilm in drei Kapiteln sprechen. Die Regie haben sich der Amerikaner Albert Hughes ("From Hell", "The Book of Eli") und die Schwedin Charlotte Brändström ("The Witcher", "Der Herr der Ringe: die Ringe der Macht") aufgeteilt.