Die Schauspieler:innen und ihre Rollen

Der größte Name von "The Spencer Sisters" ist eindeutig "Zurück in die Zukunft"-Star Lea Thompson. Die beliebte Schauspielerin übernimmt in der komödiantischen Krimiserie zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder eine Serienhauptrolle. Sie spielt die selbstverliebte, sehr auf ihr Äußeres bedachte Schriftstellerin Victoria Spencer, die dank ihrer Buch-Millionen ein traumhaftes Luxusleben führt.

Doch schon seit Monaten hat Victoria keine neue Zeile mehr für ihr nächstes Buch verfasst. Sie hofft, dass ihr die gemeinsame Ermittlerinnenarbeit mit ihrer Tochter Darby neue Inspiration gibt und ihre Schreibblockade lösen könnte. Darby ist eine durchsetzungsstarke, zuweilen zu hitzköpfige Polizistin, die oftmals unter den vorschnellen Urteilen ihrer Mutter leidet, und daneben über ein angeborenes Talent zur Verbrechensbekämpfung verfügt. Gespielt wird die unterhaltsame Figur von Stacey Farber, die bereits in Serien wie "Virgin River" oder "Superman & Lois" zu sehen war.

Weitere Darsteller:innen komplettieren das Ensemble von "The Spencer Sisters". So spielt etwa der aus "Interview with the Vampire" bekannte Thomas Antony Olajide die Figur Zane. Darbys bester Freund aus Kindheitstagen zieht gemeinsam mit Ehemann Antonio Pereira (Rodrigo Massa, 31) eine kleine Tochter groß. Edward Ruttle ("Batwoman", 35) spielt hingegen Darbys ehemalige Highschool-Flamme Lucas Collins, der im örtlichen Krankenhaus als Arzt arbeitet und kurz vor der Hochzeit steht.