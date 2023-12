Worum geht's in "No Good Deed"?

Im Fokus steht das Ehepaar Paul und Lydia Morgan. Er wenig erfolgreicher (und den Ruhestand herbeisehnender) Handwerker, sie eine frühere Konzertpianistin. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Das Leben wäre also eigentlich ganz schön, wäre da nicht das liebe Geld, das langsam aber sicher knapp wird. Also bleibt der Familie nichts anderes übrig, als ihr Haus in Losa Angeles zu verkaufen. Interessent:innen sind auch bald gefunden, nämlich gleich drei Familien. Und hier beginnt sich das Chaos anzubahnen – auch, weil Paul düstere Geheimnisse verbirgt, die nun drohen, ans Tageslicht zu kommen ...

Kudrow schlüpft in die Rolle der Lydia Morgan. Weil die 60-Jähirge gerne darauf achtet, das leicht-verhuschte Phoebe-Buffay-Image loszuwerden und deshalb abseits von "Friends" oft konservative, zugeknöpfte (manchmal auch durchaus unsympathische) Figuren spielt, kann man davon ausgehen, dass diese Beschreibung auch auf Lydia Morgan zutrifft. Und einmal mehr ist Kudrow nicht in der Haupt- sondern nur in der Nebenrolle zu sehen, noch dazu als "die Ehefrau des Protagonisten". Gähn.