"Willkommen in Marwen": Wenn erwachsene Männer mit Puppen spielen

Die Stadt Marwen besteht nur aus Puppenhäusern. Sie liegt nicht in Belgien, sondern im Vorgarten des Hauses von Mark Hogancamp in dem kleinen Städtchen Kingston im US-Bundesstaat New York. In der Fantasie von Mark ( Steve Carell) ist Marwen vom heldenhaften US-Soldaten Captain Hogie und seinen fünf Damen bevölkert. Ken und seine fünf Barbies verteidigen das Städtchen mit viel Action und Feuerkraft gegen eine Gruppe von Nazis, die es auf Hogie abgesehen haben. Am Ende bleiben die Damen immer siegreich, doch die blauhaarige Hexe von Marwen namens Deja Thoris erweckt die Bösewichter immer wieder zum Leben. Es ist ein ewiger Kampf, der um Marwen tobt.