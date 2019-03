"Wir": Aufstand der Doppelgänger

Haneke-verdächtiger Beginn

Im Gegensatz zum Oscar-nominierten Erstlingswerk kommt „Wir“ ohne satirische Zwischentöne aus und es wird wesentlich blutiger. In der ersten halben Stunde glaubt man zunächst, in einer schwarzen Version von Hanekes „Funny Games“ gelandet zu sein. Da reiht sich nämlich eine Übereinstimmung an die nächste: wir haben die Familie in einem abgelegenen Haus am See, dann tauchen unheimliche Eindringlinge auf, die alle gleich gekleidet sind, der Vater wird sofort durch eine Schlagwaffe am Knie verletzt – auffälliger geht‘s wohl nicht mehr. Aber sehr bald verabschieden wir uns wieder von Haneke und der Hauptteil der Handlung besteht aus einer wilden Flucht vor den brutalen - mit goldenen Scheren bewaffneten - Fremden, die ihren Opfern eigentlich wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Jeder der vier Familienmitglieder bekommt es mit seinem gefährlichen Ebenbild zu tun und muss um sein/ihr Leben fürchten. Peele verwickelt seine Protagonisten in einen Kampf, bei dem die Überlebensinstinkte geweckt und auch Kinder zu Mördern werden. Die Wirkung des Films wird durch diesen langen Mittelteil allerdings etwas beeinträchtigt, weil er ziemlich wiederholungsanfällig ist: die Überrumpelten geraten in die Gewalt ihrer Peiniger, flüchten, setzten sich zur Wehr, kommen erneut in bedrohliche Situationen und alles fängt von vorne an.