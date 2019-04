Gute Idee? "High Fidelity" als TV-Serie mit weiblicher Hauptrolle

Entschärfte Sprache

In der deutschsprachigen Version ist "High Fidelity" eine romantische Komödie für Erwachsene, die auch für Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben ist. Aber die USA ticken anders: Dort war der Film im Jahr 2000 im Kino "Rated R for Language and Some Sexuality", also wegen zu freizügiger Sprache und sexuellen Inhalten erst freigegeben ab 17 Jahren. Die Hauptfigur lamentiert die ganze Zeit über vergangenen Beziehungen und das andere Geschlecht. Genau dieser zynisch-melancholische Beziehungskisten-Talk von Rob macht den Humor des Films aus. Diese Ich-Erzählung und direkte Anrede des Publikums soll auch in der Serie erhalten bleiben. Wenn aber sexuelle Themen und eine unanständige Sprache vermieden werden, wird aus "High Fidelity" bei Disney wohl ziemlich schnell eine zahme Teenie-Serie statt einer frechen Serie für adoleszente Erwachsene über Liebesbeziehungen und ihre Tücken.

Wohin die Reise geht, kann man erahnen: Denn die beiden Serien-Autorinnen Veronica West und Sarah Kucserka sind für ihre Zusammenarbeit bei der TV-Serie "Ugly Betty" für den Disney-Sender ABC bekannt. "Ugly Betty" (Bild oben) ist die US-Version einer kolumbianischen Telenovela, auf der auch die deutsche Serie "Verliebt in Berlin" basiert.