Jeremy Renner: Diese Hollywoodstars besuchten ihn nach seinem Unfall

Jeremy Renner (52) hat nach seinem verheerenden Schneepflug-Unfall Anfang des Jahres nun sein erstes großes TV-Interview hinter sich gebracht und über den Vorfall sowie die schwere Genesungszeit danach gesprochen. In dem emotionalen Gespräch mit Diane Sawyer (77), das am Donnerstag auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt wurde, erzählte der Marvel-Star auch, welche Filmkollegen und Promis ihm am Krankenbett einen Besuch abgestattet haben.

So sei etwa Anthony Mackie (44), Renners Co-Star aus dem Film "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008), bei ihm zu Hause in Reno, Nevada, gewesen, als Renner sich von seinen Verletzungen erholte: "Er war an meinem Bett."

Auch Renners Schauspielkollegin Evangeline Lilly (43) hatte den 52-Jährigen nach dem Unglück in Reno besucht. Sie erzählte bereits im Februar, welche Fortschritte Renner in nur kurzer Zeit gemacht habe und dass sie davon überwältig gewesen sei: "Ich ging in sein Haus und hatte Gänsehaut", erzählte sie "Access Hollywood". Weitere Nachrichten aus dem Marvel-Universum habe Renner von Paul Rudd (54), Chris Evans (41) und Chris Pratt (43) erhalten.