Dieses direkt ins Herz gehende Fantasy-Melodram mit familientherapeutischem Überbau löst alle Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion, Traum und Realität, Poesie und Rationalität auf, setzt sie neu zusammen und tobt sich in einem Nimbus aus Dichtung, Wahrheit und Kreativität so leidenschaftlich und unbekümmert aus, dass die Surrealität auch zu unserem neuen Normal wird:

Die Vater-Sohn-Beziehung wird ausgerechnet von Gruftie-Fan Tim Burton überbordend optimistisch, auf ganzer Linie märchenhaft und mit kindlichem Hang zum Expressionismus in Szene gesetzt. Am Ende ist es egal, was Lüge und was Wahrheit ist: "Big Fish" ist eine opulente Hommage an die Kunst des Erzählens und den magischen Realismus, die auf wundersame Weise genauso zu Tränen rührt wie auch Hoffnung macht. Perfekt für den Frühling.

Zu sehen auf Prime Video, Apple TV+, Maxdome und Sky.