Die 12 besten postapokalyptischen Endzeitfilme zurzeit auf Netflix

4. BOOK OF ELI

Kultiger Endzeit-Western im Stil von "Mad Max": Im Jahr 2044 streift Denzel Washington als wortkarger Wanderer Eli durch karge Landschaften und zerstörte Ruinenstädte. In seinem Gepäck hat er ein mysteriöses Buch, das er mit seinem Leben beschützt. Der Schmalspur-Despot Carnegie ( Gary Oldman) will das Buch in seinen Besitz bringen, weil er sich davon noch mehr Macht verspricht. "The Book of Eli" hat alles, was ein guter Endzeit-Actionfilm braucht.