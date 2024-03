Warum verzögerte sich der Nachdreh so stark?

Aber weshalb hat der Dreh dieser reinen Gesprächsszene, die in der Serie rund fünf Minuten umfasst, dann zu solchen massiven Verzögerungen geführt? Konnten die Darsteller:innen durch die Barumgebung den alkoholischen Verlockungen nicht widerstehen und waren darum nicht mehr in der Lage, sich ihren Text zu merken? Oder haben sie die Umgebung so genossen, dass sie mit ihren Dialogen einfach immer wieder von vorne beginnen wollten?

Womöglich hat all das auch eine Rolle gespielt, doch der Hauptgrund für die monatelange Verschiebung lag einfach in einem unglücklichen Timing, denn der Nachdreh war gerade zu jenem Zeitpunkt angesetzt, als der große Doppel-Streik in Hollywood losging. Daher wurde mit den Aufnahmen dann monatelang gewartet, um die laut Drehbuch fünf Seiten umfassende Szene endlich fertigstellen zu können.

Wer die Serie kennt, wird diese Sequenz jedenfalls nicht missen wollen und man kann die Showrunner zu ihrer mutigen Entscheidung beglückwünschen, dass sie ein Millionenprojekt so lange auf Eis gelegt haben, um ihre Vision richtig umzusetzen.

Staffel 1 von "3 Body Problem" ist auf Netflix verfügbar.