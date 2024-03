SciFi aus China als Welterfolg

Die Serie basiert auf der gefeierten Romantrilogie des chinesischen Autors Liu Cixin: Dieser Verfasser sorgte in seinem Heimatland dafür, dass Science Fiction wieder in den Rang einer angesehenen Literaturgattung erhoben wurde. Aber seine zwischen 2007 und 2010 erschienene sogenannte "Trisolaris-Trilogie" feierte auch in vielen anderen Ländern Triumphe. Barak Obama erklärte Cixin beispielsweise zu seinem Lieblingsautor, und auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat sich für das Werk öffentlich eingesetzt.

Da die Netflix-Serie in Staffel 1 zunächst den ersten Band der Trilogie verfilmt hat, dürfen wir uns also mit Sicherheit auf insgesamt drei Staffeln freuen; doch zunächst wurde nur für Staffel 2 grünes Licht gegeben. Immerhin stehen auch große Namen dahinter: Die "Game of Thrones"-Schöpfer D.B. Weiss und David Benioff zeichnen für die Serien-Adaption verantwortlich.