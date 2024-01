Das groß angekündigte Dark Universe von Universal Pictures ist ja nie so richtig in die Gänge gekommen, nachdem 2017 "Die Mumie" mit Tom Cruise und Sofia Boutella ein Riesenflop geworden ist. Mehr Glück hatte da Leigh Whannell schon durch seine Neuinterpretation des Horror-Klassikers "Der Unsichtbare".

Dennoch scheint das bevorstehende Horror-Projekt aus dem Hause Universal nun ein eigenständiges Werk zu sein, obwohl doch eine Möglichkeit besteht, dass diese "Abigail" irgendwie ins Dark Universe passt. Doch dazu später mehr – zunächst soll euch einmal ein Trailer auf die Thematik einstimmen und zeigen, was alles in dem so harmlos wirkenden Ballettmädchen steckt.