Linda Evans ist 80: "Denver-Clan"-Star feiert Geburtstag

Diese arme schöne Frau: ganz allein in einem Schlangenpfuhl. Alle wollen ihr nur Böses. Da ziehen leicht Schatten über eine empfindsame Seele. Wenn dann mal die himmelblauen Augen strahlen, dann nur im Tränenglanz. Dazu passt perfekt das wehmütige Lächeln der Dame, die Hollywood und der ganzen Welt offenbart hat, wie wunderschön doch Herzeleid sein kann.

So hat Krystle Carrington vielen Millionen TV-Zuschauern fast zehn Jahre lang gezeigt, wie man in der 80ern in der Intrigantenhölle der legendären Serie "Der Denver-Clan" bestehen und irgendwie sogar überleben kann. Die Schauspielerin Linda Evans (80) war das berühmte Gesicht der Krystle Carrington, dem einzigen wirklich guten Menschen der Kultserie, das heißt sie ist es immer noch: Die liebe Krystle ist die herzensgute Linda.