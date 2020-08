Alle Christopher Nolan Filme im film.at Ranking

Krieg in der Luft, Krieg am Land und Krieg im Wasser. 1940 sind 400.000 britische Soldaten am Strand der französischen Stadt Dünkirchen von deutschen Soldaten eingekesselt. Nolan hält sich ganz an die Regeln Hitchcocks und schneidet von einer spannungsgeladenen Szene in die nächste. Dabei bleibt jedoch die Figurenentwicklung auf der Strecke. Die Masse an Figuren macht es den Zusehern unmöglich, sich emotional an die Charaktere zu binden, weshalb der Regisseur sie in immer ausweglosere Situationen steckt, um die Empathie des Publikums anzukurbeln. Der mit Abstand schlechteste Film des britischen Filmemachers.