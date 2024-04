Machtkämpfe, Intrigen und wilde Partys – so geht es im 21. Jahrhundert (oder: nicht eh immer schon?!) am Wörthersee zu. Die neue Miniserie von Eutopiafilm und Lensecape wird wohl das absolute Gegenteil zum Harmonie-Kitsch "Ein Schloss am Wörthersee" werden. Für "Am Wörthersee" versammeln sich viele heimische Stars vor der Kamera. Auf welche bekannten Gesichter ihr euch bei dieser Produktion freuen dürft, verrät zunächst der Trailer, der zwar am 1. April veröffentlicht wurde, trotzdem wohl eher kein Aprilscherz sein dürfte: