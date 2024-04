Aus PR-Stunt wird eine Serie

Vom Flair am Wörthersee-Set schwärmte auch Manuel Rubey: "Es ist ein unkonventioneller Zugang, aber es fühlt sich alles sehr richtig an. Wenn es wirklich passiert, dann ist es toll." Sarah Jung pflichtete ihm bei: "Das Script und das Drehbuch klingen dermaßen super, alles ist so bombastisch." Sieht man den Trailer, so bekomme man das Gefühl: "Ich will jetzt mehr davon sehen."

Und dazu könnte es auch kommen, betonte Sint: "Wir haben gesagt: Wenn es uns gelingt, viel Feedback zu bekommen, dann werden wir Partner suchen für die Produktion." Und nun sei man "am besten Weg dahin, aus dem Trailer tatsächlich eine Miniserie entstehen zu lassen".

Es gebe bereits eine Story-Outline für sechs Folgen. Trotzdem sei es aber noch ein weiter Weg - allerdings sei man weiter, als man erwartet habe. Stehen die Zeichen also tatsächlich auf Umsetzung? "Die Lawine ist nicht mehr zu bremsen", so Sint. Allerfrühestens könnte mit dem Dreh in einem Jahr begonnen werden.