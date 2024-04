Rassistische Stereotype werden unterbewusst repräsentiert

Den Abschluss der Vortragsreihe machte Autorin Dina Yanni, die in einer Studie Perspektiven auf Rassismus im Film in Österreich untersuchte. Anhand von 15 Fallbeispielen veranschaulichte sie, wie Gestaltungsmittel und Narrative im Film diskriminieren. "Oft passiert das nicht bewusst, sondern einfach, weil die Dinge halt so sind", erklärte sie. Sie wolle auch nicht mit dem Zeigefinger auf Projekte deuten, sondern erläutern, wie "Kontinuitäten seit der Kolonialzeit bis heute übersehen werden".

Den Kreis zu durchbrechen sei schwierig, das zeige sich schon allein daran, dass sie von sämtlichen Stellen - abgesehen vom ÖFI - mit ihrer Finanzierungsbitte für die Studie abgeblitzt sei: "Es hieß, ich soll für meine Rassismus-Studie in den österreichischen Gemeindebau gehen, nicht in die Filmbranche", schilderte sie. Yanni ist überzeugt: "Niemand handelt in böser Absicht, aber es braucht Training, um Stereotype zu erkennen."