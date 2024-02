"American Dreamer"-Trailer: Peter Dinklage sehnt sich nach Luxus

Wer spielt in "American Dreamer" mit?

Seit seinem Erfolg in "Game of Thrones" hat sich Peter Dinklage als facettenreicher Darsteller in Hollywood etabliert. In Filmen wie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "She Came to Me" hat er bewiesen, dass er auch abseits der Fantasy-Welt eine gute Figur macht.

"American Dreamer" ist zwar nun sein neuster Film, der in den Kinos erscheint, doch eigentlich feierte der Film bereits 2022 auf dem Tribeca Filmfestival seine Premiere. Die Gründe für den späten Kinostart sind jedoch unklar.