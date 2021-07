Mark Ronson erzählt von Amy

"Das Album heißt "Back To Black", weil es vom Ende einer Beziehung handelt und der Lücke zu dem davor, was du kennst", erklärt Winehouse gut aufgelegt in einer der vielen Archiv-Aufnahmen des Films von 2018, der jetzt erstmals im Fernsehen läuft. Die Musikerin meint ihre komplizierte Beziehung zu Blake Fielder-Civil, der später ihr Ehemann wurde. Sie war die Inspiration zu Singles wie "Tears Dry on Their Own" oder der melancholischen Ballade "Love Is A Losing Game".