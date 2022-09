"And Just Like That…": Drehstart für Staffel 2 erfolgt

Sarah Jessica Parker gibt Drehstart bekannt

Mit ihren mehr als acht Millionen Followern teilte Carrie Bradshaw-Darstellerin Parker ein Bild der Titelseite des Drehbuchs zur ersten Episode der zweiten "And Just like That..."-Staffel. Dazu schrieb die 57-jährige, die Ende des Monats auch in "Hocus Pocus 2" zu sehen sein wird: "Nur so viel. Für den Augenblick". Den Titel der Auftaktepisode hat Parker sicherheitshalber zuvor durchgestrichen, um die zahlreichen Fans nicht zu spoilern.

Ex-"Grey's Anatomy"-Star Ramirez, die bei "And Just like That..." die ganz neue Figur Che Diaz verkörpert, teilte auf Instagram ebenfalls ein Foto, das die Skripte zu den ersten beiden Folgen aus Staffel zwei zeigt. Ramirez, die sich selbst als nonbinär identifiziert, schrieb dazu: "Shhhhh..." verbunden mit einem Emoji, das den Finger auf den Mund legt.