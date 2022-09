"And Just Like That…": Free-TV-Premiere des Serien-Hits

Das neue Kapitel der Kultserie "Sex and the City" feierte am 13. September Free-TV-Premiere bei VOX. "And Just like That..." war ab 20:15 Uhr in einer Doppelfolge zu sehen. Die zehn Folgen werden immer dienstags auf VOX ausgestrahlt und sind seit dem 10. September auch auf RTL+ verfügbar.

Die erste Folge der preisgekrönten Serie "Sex and the City" flimmerte 1998 über die Bildschirme. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell (63). Die Protagonistinnen sind vier New Yorkerinnen: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall, 66), Charlotte York (Kristin Davis, 57) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 56).

In einer Kolumne einer New Yorker Zeitung mit dem Namen "Sex and the City" schreibt Carrie über das Sexualleben ihrer Mitbürger. Mit ihren besten Freundinnen sucht sie nach dem Mann, oder nach dem Liebesabenteuer ihres Lebens. Dabei haben die vier Frauen mal mehr und mal weniger Glück. Nachdem die Geschichte der Freundesgruppe vorerst endete, kam 2008 der erste Film heraus. Zwei Jahre später folgte "Sex and the City 2".